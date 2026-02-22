Bayern Monaco Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro Parole importanti del tedesco

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha chiarito le sue intenzioni su un possibile trasferimento al Barcellona, spiegando di voler restare concentrato sulle prossime partite. Le indiscrezioni sui rumors di mercato circolano da settimane, ma lui preferisce mantenere la calma e continuare a segnare per la sua squadra. La sua decisione potrebbe influenzare le trattative tra i club e cambiare gli scenari futuri. La situazione rimane in evoluzione.

© Calcionews24.com - Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Genoa Torino LIVE 2-0: ultimi minuti. Norton-Cuffy e Ekuban decidono la gara Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Bayern Monaco, deciso il futuro di Harry Kane: la mossa del club per l’attaccante inglese non lascia più dubbiIl Bayern Monaco ha definito il proprio progetto per Harry Kane, confermando l’interesse a portare l’attaccante inglese in rosa. Leggi anche: Milan nel futuro, linea verde per Allegri: nel mirino c’è Licina del Bayern Monaco Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio, Kane taglia quota 500 reti in carriera. E il Bayern non si ferma; Kane può superare il record di Lewandowski? Parla Kompany: Non mi interessa; Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 3-2: doppietta di Kane, vittoria sofferta ma preziosa; Bundesliga, tris del Bayern al Werder Brema: Kane incontenibile, Kompany torna a +6 sul Dortmund. Il Bayern Monaco è convinto che Harry Kane rinnoverà il contratto nonostante l'aggiornamento criptico del presidente del club, mentre circolano voci su un possibile ...Il Bayern Monaco sarebbe convinto che il capitano dell'Inghilterra Harry Kane firmerà un nuovo contratto con loro, nonostante le voci di un potenziale trasferimento alla Premier League o alla Saudi ... goal.com Il Bayern Monaco fornisce aggiornamenti preoccupanti sul contratto di Harry Kane, mentre circolano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.Il Bayern Monaco ha fornito un aggiornamento sulla situazione contrattuale di Harry Kane, con un'ammissione leggermente preoccupante da parte del direttore sportivo del club Max Eberl. Quest'ultimo av ... goal.com Il Bayern Monaco è primo in classifica: Più 8 punti sul Borussia Dorrmund; Miglior attacco con 85 gol segnati in 22 partite (il secondo miglior attacco ha 49 gol); Miglior difesa con 21 gol subiti. E soprattutto ha l'attuale capocannoniere del campionato - facebook.com facebook Ma è meglio #Messi o #CristianoRonaldo L’ex portiere del Bayern Monaco Oliver #Kahn non ha dubbi: “Per me, #Ronaldo era chiaramente migliore di Messi e Cristiano. Lo considero ancora il giocatore più completo di tutti i tempi." #calcionews24 x.com