Jamal Musiala giocatore del Bayern Monaco indossa un paio di Nike straordinarie

Jamal Musiala, calciatore del Bayern Monaco, è finito sotto i riflettori per un paio di scarpe Nike che ha scelto di indossare durante una recente partita. La scelta di abbigliamento sportivo ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, che hanno notato l’eleganza e la semplicità dell’outfit. La presenza delle scarpe Nike si è fatta notare tra i dettagli del suo look in campo.

Jamal Musiala fa parlare di sé non solo in campo, ma anche per la sobrietà del suo stile. Incarnazione di una nuova generazione di stelle del calcio, talentuoso, con radici internazionali e al tempo stesso straordinariamente con i piedi per terra, il trequartista del Bayern Monaco sta lavorando per ritrovare la forma dopo l’infortunio della scorsa estate durante il Mondiale per club negli Stati Uniti. La sua tecnica fuori dal comune, il controllo di palla preciso e la naturalezza con cui trova soluzioni anche negli spazi più stretti lo hanno reso, e continuano a renderlo, uno dei calciatori più straordinari della sua generazione. Fuori dal campo, Jamal Musiala mostra la stessa sensibilità nella scelta degli outfit.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jamal Musiala, giocatore del Bayern Monaco, indossa un paio di Nike straordinarie Bayern Monaco, nuovo stop per Davies: entra nella ripresa e si infortuna subito. Allarme anche per Musiala e UrbigLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Leggi anche: Bayern Monaco-Atalanta, il settore ospiti va sold out in un paio d’ore