Il 14 aprile 1561, nella città di Norimberga, si verificò un fenomeno insolito nel cielo, con una serie di luci che si distanziavano dall’ordinario. Testimoni oculari riferirono di corpi luminosi che si muovevano e si trasformavano, creando un’atmosfera di sorpresa tra la popolazione locale. Questo evento, descritto in dettaglio nei registri dell’epoca, rimane uno dei più sorprendenti avvistamenti di luci nel cielo del XVI secolo.

Il mattino del 14 aprile 1561, la cittadinanza di Norimberga si ritrovò testimone di un evento celeste senza precedenti, caratterizzato da una serie di apparizioni luminose che sconvolsero l’ordine naturale del cielo. Oggetti dalle forme geometriche distinte, tra cui cilindri, sfere e croci, sembrarono animarsi in una sorta di conflitto aereo sopra la città tedesca, scatenando il terrore tra la popolazione locale. Cronaca di un cielo in tumulto nel XVI secolo. La descrizione dettagliata di quella mattinata straordinaria è giunta fino a noi grazie alle stampe di Hans Glaser, un tipografo dell’epoca che documentò l’evento in un foglio illustrato, vero e proprio pilastro della cronaca del Cinquecento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battaglia nel cielo: il mistero dei corpi luminosi del 1561

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