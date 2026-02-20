Il mistero dei corpi celesti a forma di pupazzo di neve | forse oggi sappiamo come si sono formati

Oggi si ipotizza di aver scoperto come si sono formati i corpi celesti a forma di pupazzo di neve nella fascia di Kuiper. Questi oggetti, che orbitano oltre Nettuno, sono tra i più antichi del Sistema solare e presentano forme insolite. Gli scienziati hanno analizzato le immagini di satelliti e strumenti di ultima generazione, scoprendo che le loro caratteristiche derivano da collisioni e accumuli di ghiaccio e polveri. Si tratta di un passo avanti nella comprensione di queste strane strutture cosmiche.

All'esterno dell'orbita dei pianeti principali c'è una regione, la fascia di Kuiper, dove si trovano alcuni dei corpi celesti più antichi del Sistema solare, molti dei quali caratterizzati da un'anomala forma a pupazzo di neve. Un nuovo studio potrebbe aver dimostrato come si sono formati.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il mistero sul perché i corpi dei 32 soldati cubani di Maduro sono stati rimpatriati dentro delle scatole – Il video Leggi anche: “Corpi celesti”, il nuovo singolo di Giorgia Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il mistero dei corpi senza vita trasportati dalle onde sulle spiagge calabresi; Lucia camminava sola: il corpo mostro tra violenza e stupore; Tre cacciatori uccisi sui Nebrodi: la ricostruzione della tragedia a Montagnareale; Mistero in mare: due corpi in avanzato stato di decomposizione recuperati a 22 miglia nautiche da Pantelleria. Il mistero dei corpi senza vita trasportati dalle onde sulle spiagge calabresiRinvenuto un cadavere sulla spiaggia di Paola, in provincia di Cosenza. I resti umani, restituiti dalle onde del mare, sarebbero in avanzato stato di decomposizione. È il terzo corpo senza vita ritrov ... rainews.it Crans-Montana: il mistero dei corpi intattiA Capodanno, a Crans-Montana, 40 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite in un terribile rogo in discoteca. Testimoni raccontano scene drammatiche: mentre alcuni cercavano di fuggire, la ... ilmessaggero.it Il mistero dei corpi senza vita trasportati dalle onde sulle spiagge calabresi. Cinque cadaveri in dieci giorni. Gli ultimi due ritrovamenti, a Tropea. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/ritrovato-cadavere-sulla-spiaggia-di-paola-e-il-terzo-in-10-giorni - facebook.com facebook