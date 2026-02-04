Cacciatori morti | il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro

Questa mattina, nel cuore dei Nebrodi, i corpi di tre cacciatori sono stati scoperti in un’area boschiva vicino a Montagnareale. Tutti e tre sono stati trovati senza vita a pochi metri di distanza, ancora da chiarire cosa abbia portato a questa drammatica fine. La scena ha lasciato molti con più domande che risposte, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo e perché uno dei cani sia stato trovato chiuso in auto.

Si stringe il cerchio investigativo attorno alla tragedia avvenuta nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, in provincia di Messina, dove tre cacciatori sono stati trovati senza vita a poche decine di metri l’uno dall’altro. La Procura di Patti ha iscritto il primo nome nel registro degli indagati, un passaggio che rafforza l’ipotesi di omicidio e rende sempre più concreta la presenza di un quarto uomo sulla scena, che dopo gli spari si sarebbe allontanato. La svolta giudiziaria arriva mentre proseguono gli accertamenti tecnici affidati ai carabinieri del Ris, chiamati a chiarire una dinamica che, fin dall’inizio, è apparsa tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cacciatori morti: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro Approfondimenti su Montagnareale Tragedia Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro Tre uomini sono morti durante una battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi. Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altro Tre cacciatori sono morti nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Montagnareale Tragedia Argomenti discussi: Il giallo dei cacciatori uccisi a fucilate: spunta un super testimone; Tre cacciatori morti, il giallo del testimone. Un quarto uomo è sparito dalla scena; Il giallo dei cacciatori morti nel bosco: chi sono, cosa sappiamo finora; Il mistero dei cacciatori trovati morti nel bosco, l’ombra del quarto uomo. Tre cacciatori morti, c’è un indagato: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroL'amico del cacciatore più anziano trovato morto nel bosco di Montagnareale, sui Nebrodi, è indagato: alla base della tragedia forse una lite tra cacciatori ... fanpage.it Cacciatori morti: il mistero del cane in auto e i corpi a 30 metri l’uno dall’altroSi stringe il cerchio investigativo attorno alla tragedia avvenuta nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, in provincia di Messina, dove tre cacciatori sono ... thesocialpost.it Messina, cacciatori trovati morti: sotto sequestro le armi degli amici - facebook.com facebook I tre cacciatori morti nel Messinese: forse c’era un quarto uomo dlvr.it/TQkd1c #Sicilia #LiveSicilia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.