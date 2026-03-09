Batte nettamente Vignola

La Despar 4 Torri ha battuto nettamente Vignola al Pala Aeffe, mantenendo la sua serie positiva con la settima vittoria consecutiva. La squadra di coach Spettoli ha conquistato l’ottavo posto in classifica, che attualmente garantisce l’accesso ai playoff, per la prima volta in questa stagione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai granata, consolidando la loro posizione in classifica.

Continua la sua risalita in classifica la Despar 4 Torri. I granata di coach Spettoli non sbagliano nello scontro diretto con la Roadhouse Vignola al Pala Aeffe: è la settima vittoria consecutiva, che vale, per la prima volta in stagione, l'ottavo posto in classifica, l'ultimo valido per i playoff. La Despar aggredisce immediatamente la gara con il 6-0: sono protagonisti Caselli e Toselli in avvio di gara. Lo sterile attacco giallonero si sblocca solo con capitan Torricelli, ma la 4 Torri è padrona delle due metà campo. La palla corre veloce, ed è ancora di Caselli e Toselli il break del 24-12. La Roadhouse, doppiata, si riprende con Bianchini, top scorer di serata, ma il rientrante Bianchi fissa il punteggio sul 26-17.