La Reyer Venezia conquista una vittoria sofferta contro il DVTK Huntherm nell’Eurolega femminile. La partita si è complicata negli ultimi minuti, ma le veneziane sono riuscite a mantenere la calma e portare a casa il risultato. La squadra ha mostrato carattere, anche se ha dovuto sudare fino all’ultimo secondo.

La Reyer Venezia soffre nel finale ma riesce comunque a battere DVTK Huntherm nel match valido per la seconda fase dell’ Eurolega femminile 2025-2026. Punteggio finale di 69-71 e vittoria fondamentale in ottica girone grazie al canestro di Ivana Dojkic. Le venete, hanno nell’ultimo quarto sciupato tutto il loro vantaggio, salvandosi solo con il canestro della croata. La migliore, tra le fila della Reyer, è stata Joyner Holmes con 17 punti. Dopo un inizio di partita equilibrato, sono le magiare a trovare il primo vantaggio di +6 grazie alla tripla di Lelik. Le venete prima si riavvicinano con Dojkic e poi sorpassano con Cubaj e Santucci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Eurolega: la Reyer Venezia vince soffrendo contro le ungheresi del DVTK in Eurolega

Approfondimenti su Reyer Venezia Eurolega

Reyera Venezia conferma la sua forza nell’Eurolega femminile, conquistando una vittoria fondamentale contro le ungheresi del DVTK nell’ottavo turno.

Nella decima giornata della fase finale dell’Eurolega di basket femminile, la Reyer Venezia ha subito una sconfitta in casa contro il Fenerbahçe.

Ultime notizie su Reyer Venezia Eurolega

