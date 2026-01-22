Nella decima giornata della fase finale dell’Eurolega di basket femminile, la Reyer Venezia ha subito una sconfitta in casa contro il Fenerbahçe. La partita si è conclusa con un risultato che ha determinato un passo falso per le veneziane, che continuano il loro percorso nella competizione. Di seguito, i dettagli della gara e le prospettive future per le squadre coinvolte.

Non riesce l’impresa alla Reyer Venezia nella decima giornata della seconda fase dell’Eurolega di basket femminile. La squadra italiana è stata sconfitta dalla capolista Fenerbahce con il punteggio di 71-61. Venezia è ancora in corsa per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, ma sarà decisiva la prossima sfida con la squadra ungherese DVTK Miskolc. Per Venezia la migliore è stata Ivana Dojkic con 17 punti ed in doppia cifra ha concluso anche Stephanie Mavunga con 13 punti. Il Fenerbahce, invece, è stato trascinato dai 18 punti di Gabby Williams e Iliana Rupert ed in doppia cifra ha chiuso anche Emma Meesseman con 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, la Reyer Venezia cade in casa in Eurolega contro il Fenerbahce

