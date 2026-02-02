Esordio fra i banchi della Giunta per l' assessore Paolicelli | Lavorerò ogni giorno per dare risposte ai nostri agricoltori

Francesco Paolicelli ha preso ufficialmente posto tra i membri della Giunta regionale della Puglia come nuovo assessore all'Agricoltura. Durante la sua prima uscita pubblica, ha promesso di lavorare ogni giorno per trovare risposte concrete ai problemi degli agricoltori della regione.

L'esponente politico barese ha vissuto, insieme ai suoi colleghi assessori, la giornata d'insediamento del nuovo governo regionale pugliese guidato da Antonio Decaro Francesco Paolicelli si è seduto per la prima volta fra i banchi della Giunta regionale della Puglia nei panni di assessore all'Agricoltura. Per l'esponente politico locale del Pd si è trattato di un ritorno in Consiglio regionale. Paolicelli, emozionato ma felice per il nuovo ruolo, ha vissuto la giornata d'insediamento della Giunta, guidata da Antonio Decaro, insieme ai suoi colleghi. “Sono contento di rientrare in questo palazzo dove si legifera e si offre la possibilità di dare risposte ai cittadini”, ha dichiarato il neo assessore.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Paolicelli Assessore

Ultime notizie su Paolicelli Assessore

Argomenti discussi: Taurianova: urla, grida e schiamazzi al Consiglio comunale post intimidazione.

