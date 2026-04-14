Barriera cutanea ecco perché è l' ossessione della K-Beauty

Nel 2026, le tendenze della skincare si concentrano sulla salute della pelle, con un particolare interesse per la barriera cutanea. Questa componente, che protegge gli strati più profondi della pelle, è al centro di molte discussioni e studi nel settore della bellezza. Le aziende produttrici stanno sviluppando prodotti specifici per rinforzarla, mentre le riviste del settore dedicano ampio spazio alle strategie più efficaci. La cura della barriera cutanea diventa così un elemento chiave nelle routine di bellezza.

Barriera cutanea, cos'è e cosa può comprometterla Quando la pelle è irritata, appare secca, tesa e arrossata, segno che qualcosa non va. L'organo più grande del corpo umano è composto da uno strato più esterno, fatto di corneociti, lipidi, aminoacidi e acidi grassi che costituisce un vero e proprio scudo protettivo contro le aggressioni ambientali. Che può, però, a sua volta, essere messo alla prova da una moltitudine di fattori come raggi UV (basti pensare alle scottature solari), trattamenti aggressivi e persino da un mix un po' troppo disinvolto degli attivi racchiusi in sieri e creme. Complice l'entusiasmo e il desiderio di avere una pelle impeccabile, si può creare un involontario sovraccarico che rischia di indurre effetti antipatici come perdita d'idratazione, ipersensibilità e sfoghi cutanei.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Barriera cutanea, cos'è e come prendersene curaBarriera cutanea, che cos'è e perché è importante proteggerla Secca e tesa, arrossata e irritata: sono tutti segnali che la pelle produce quando si...

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Correggere un gene che provoca una malattia rara della pelle con una crema in grado di attraversare la barriera cutanea e modificare in modo mirato la sequenza del Dna direttamente nelle cellule epidermiche: una terapia possibile ed efficace, almeno sui m - facebook.com facebook

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