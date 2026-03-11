Un articolo esplora il tema dell’ossessione per la bellezza come un fenomeno contemporaneo, descrivendo come questa ricerca di perfezione influenzi molte persone. Si parla di un ipotetico farmaco che promette di rendere gli individui una versione migliorata di sé stessi, confrontandolo con l’esperienza con l’Ozempic. Il testo analizza questa tendenza senza opinioni o deduzioni, offrendo solo fatti diretti.

Provereste mai un farmaco capace di trasformarvi in una versione geneticamente perfetta di voi stessi? Vedendo come è andata con l'Ozempic, sicuramente qualcuno un pensiero ce lo farebbe. Gli unici piccoli effetti collaterali possono essere: febbre, tremori, vomito, vertigini, ossa che si spezzano e un'alta probabilità di implosione degli organi interni.

«The Beauty», l'ossessione della bellezza è un virus contemporaneo

The Beauty: la recensione della nuova serie di Ryan MurphyThe Beauty recensione della serie di Ryan Murphy. Undici episodi tra thriller e body horror sulla nostra ossessione per la bellezza. Su Disney +. filmpost.it

The Beauty , il make-up (anche a effetti speciali) dietro la serie Tv. A tu per tu con chi lo ha realizzatoDal 5 marzo su Disney+ sono disponibili gli episodi finali di The Beauty, la serie thriller internazionale di FX, prodotta da Ryan Murphy, che affronta il tema del quanto si è disposti a spingersi in ... vanityfair.it

L’attrice, 73 anni, nella nuova serie distopica The Beauty, creata da Ryan Murphy, interpreta uno dei personaggi più enigmatici: una donna elegante e spietata in una società ossessionata dalla perfezione fisica facebook

