Barriera cutanea cos' è e come prendersene cura

La barriera cutanea è la prima linea di difesa della pelle, proteggendola da agenti esterni come inquinamento, stress e raggi solari. Quando questa barriera viene compromessa, possono insorgere secchezza, rossori e irritazioni. Prendersene cura è fondamentale per mantenere la pelle sana e resistente. In questo articolo, approfondiremo cos’è la barriera cutanea e le migliori strategie per preservarla e rafforzarla.

Barriera cutanea, che cos'è e perché è importante proteggerla Secca e tesa, arrossata e irritata: sono tutti segnali che la pelle produce quando si trova in una situazione di discomfort. L'organo più grande del corpo umano è composto infatti da uno strato più esterno, fatto di corneociti, lipidi, aminoacidi e acidi grassi che costituisce un vero e proprio scudo contro le aggressioni ambientali. Che può, però, a sua volta, essere messo alla prova da raggi UV (basti pensare alle scottature solari), trattamenti aggressivi e persino da un mix un po' troppo disinvolto degli attivi racchiusi in sieri e creme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Barriera cutanea, come proteggerla | Il Salotto di Giada - #centroestetico #estetista #pelle #unghie

Cosa posso fare se la pelle è spenta e senza luminosità nonostante le creme La pelle spenta spesso deriva da una barriera cutanea indebolita e da scarsa capacità di trattenere l’umidità. Creme generiche possono non penetrare in profondità. Soluzione p - facebook.com facebook