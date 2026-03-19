Acquacoltura e pesca più trasparenza e informazione per valorizzare Made in Italy

In Italia, il settore dell’acquacoltura e della pesca si impegna a migliorare la trasparenza e l’informazione sui prodotti ittici. L’obiettivo è rendere più chiaro ai consumatori l’origine e le caratteristiche del pesce che acquistano. Questa iniziativa coinvolge enti e operatori del settore, con l’intento di valorizzare il prodotto italiano sul mercato.

ROMA (ITALPRESS) – Più trasparenza e informazione per valorizzare il prodotto ittico italiano: è la richiesta unanime emersa al vertice organizzato dall’API (Associazione Piscicoltori Italiani) nella sede di Confagricoltura a Roma con i principali rappresentanti dei comparti acquacoltura e pesca e delle istituzioni. Oltre al presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il presidente dell’API Matteo Leonardi, il presidente dell’OP del Pesce Claudio Pedroni, i produttori Alessandro Puglisi Cosentino (Acqua Azzurra – avannotteria), Giancarlo Ravagnan (Agroittica Lombarda – storionicoltura), il direttore di Federpesca Francesca Biondo e il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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