Dopo dieci giorni di turni continui, ieri mattina i Reparti mobili sono stati esentati dalla vigilanza fissa al cantiere del MuBa del Pilastro. Nel frattempo, proseguono le proteste con blocchi al cantiere e un corteo che si è svolto nella zona. La situazione rimane tesa e le manifestazioni sono riprese senza interruzioni.

Dopo dieci giorni di turni ventiquattr’ore su ventiquattro, ieri mattina i Reparti mobili erano stati esentati dalla vigilanza fissa al cantiere del MuBa del Pilastro. E immediatamente gli attivisti contrari alla realizzazione del Museo dei Bambini ne hanno approfittato, tentando di bloccare l’accesso al cantiere di mezzi e operai. Una ventina di persone, dopo la ‘colazione resistente’ al parco Mitilini, Moneta e Stefanini, si sono spostate, con tanto di sedie, davanti ai cancelli d’ingresso del cantiere, dove erano state parcheggiate anche tre auto per ostacolare ulteriormente l’accesso. Erano circa le 7,30 e per un paio d’ore buone gli attivisti hanno messo in atto la loro resistenza passiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, ancora proteste. Blocchi al cantiere e corteo

