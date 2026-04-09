Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all' Aeroporto d' Abruzzo | le soluzioni della Saga per limitare i disagi

Nelle giornate del 13 e 14 aprile, l'Aeroporto d'Abruzzo resterà senza acqua a causa di lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto Giardino. Per permettere questi interventi, l'Aca chiuderà le sorgenti e i pozzi di Bussi, interrompendo l’erogazione idrica in 22 Comuni, tra chiusure totali e parziali. La Saga ha comunicato che sono state adottate alcune soluzioni per limitare i disagi ai viaggiatori e alle attività aeroportuali.

Niente acqua anche all'Aeroporto d'Abruzzo nelle giornate del 13 e del 14 aprile quando l'Aca chiuderà le sorgenti e i pozzi di Bussi per i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto Giardino che comporteranno la sospensione idrica in 22 Comuni (tra chiusure totali e parziali). 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà": Confesercenti chiede ristori per le attivitàLa Confesercenti chiede ristori per le attività economiche in vista dello stop idrico del 13 e del 14 aprile che interesserà 22 Comuni, molti dei...

Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a seccoNon solo la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile e dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi 0-3 anni) dal 13 al 17, ma anche, sempre...

Temi più discussi: Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà: Confesercenti chiede ristori per le attività; 'Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà': Confesercenti chiede ristori per le attività; VIDEO| Maxi intervento Aca: 12 cantieri in 10 ore, 22 Comuni senz’acqua e scuole chiuse per due giorni; Il Pd sui lavori Aca e lo stop idrico: 'Si spieghi perché non si è deciso di svolgerli nei giorni di chiusura delle scuole'.

Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagiBagni chimici e servizi garantiti (per quanto possibile) per disabili e bambini. Il bar resta aperto, ma saranno serviti solo cibi e bevande confezionate ... ilpescara.it

Con il maxi cantiere Aca due giorni simili a un lockdown, non si lavorerà: Confesercenti chiede ristori per le attivitàAllarme diffuso tra gli esercenti, fa sapere la presidente provinciale Marina Dolci, che pur rimarcando l’importanza dei lavori che porteranno alla sospensione idrica in 22 Comuni, chiede un tavolo ur ... ilpescara.it

I DIVIETI Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco https://cityne.ws/OyFrW - facebook.com facebook