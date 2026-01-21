San Gaudenzio e il miracolo delle rose | la storia del santo patrono di Novara

Il 22 gennaio si celebra San Gaudenzio, il santo patrono di Novara. Questa data ricorda un episodio legato alla sua vita e alla tradizione locale, come il miracolo delle rose. La figura di San Gaudenzio è centrale nel calendario della città, e i festeggiamenti rappresentano un momento di identità e cultura per i novaresi. Qui troverai una panoramica sulla storia e le celebrazioni dedicate al santo.

Tutti i novaresi sanno che il 22 gennaio è san Gaudenzio. Ma perché si festeggia proprio questo giorno? La tradizione vuole che nel 396 d.C. Ambrogio, vescovo di Milano, stesse tornando da un viaggio a Vercelli verso il capoluogo lombardo. A metà strada però i cavalli si fermarono, rifiutandosi di proseguire. Ambrogio accolse il fatto come un segno divino e decise di fermarsi a Novara, dove lo accolse il vescovo Gaudenzio. Il novarese però non aveva molto da offrire al grande milanese: così, per miracolo, nel suo giardino fiorì un roseto meraviglioso in mezzo alla neve.

