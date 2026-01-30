Geminiano un uomo divenuto Santo il nuovo recital di Andrea Ferrari dedicato al Santo Patrono al Teatro Tempio di Modena

Sabato sera al Teatro Tempio di Modena va in scena il nuovo recital di Andrea Ferrari dedicato a Geminiano, il santo patrono della città. Ferrari ha scritto e interpretato lo spettacolo, che racconta la vita e il percorso del santo patrono attraverso parole semplici e dirette. La rappresentazione inizia alle 21 e richiama un pubblico curioso di conoscere meglio questa figura storica e religiosa della città.

Sabato 31 Gennaio alle ore 21 al teatro Tempio di Modena debutta il nuovo recital teatrale scritto e interpretato da Andrea Ferrari dedicato al Santo patrono della città, intitolato "Geminiano: un uomo divenuto Santo". Storie, aneddoti, curiosità, credenze popolari, proverbi e miracoli che hanno santificato un uomo divenuto vescovo agli albori del Cristianesimo e che dovette combattere le eresie del tempo. Nato in una piccola località alla periferia di Modena chiamata Cognento dove si trovano il Santuario e la Fonte miracolosa, si narreranno anche episodi curiosi legati a questo luogo.

