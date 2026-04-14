Bari il pensiero di Cotturri accende il dibattito sulla democrazia

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, nell'aula dell'Università di Bari Aldo Moro, si è svolto un dibattito sulla figura di Peppino Cotturri che ha coinvolto un pubblico più ampio rispetto a un normale seminario giuridico. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e cittadini, trasformando l'incontro in una discussione collettiva sulla democrazia e i valori civili. La discussione ha acceso un confronto vivace tra i presenti, riflettendo sul ruolo delle idee di Cotturri nel panorama politico e sociale.

Ieri sera, presso l’Aula dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un dibattito sulla figura di Peppino Cotturri ha trasformato un seminario giuridico- in una manifestazione di partecipazione collettiva. L’evento, organizzato dalla Fondazione Di Vagno insieme al Dipartimento di Scienze politiche, ha una platea così carica di domande e istanze da rendere necessario il limite temporale degli interventi per gestire la richiesta di parola dei presenti. La lezione di legalità tra istituzioni e partecipazione. Il nucleo del pensiero di Cotturri è stato riletto attraverso la lente della democrazia integrata, dove il potere rappresentativo non deve mai recidere i legami con la base sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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