Bari il pensiero di Cotturri accende il dibattito sulla democrazia

Ieri sera, nell'aula dell'Università di Bari Aldo Moro, si è svolto un dibattito sulla figura di Peppino Cotturri che ha coinvolto un pubblico più ampio rispetto a un normale seminario giuridico. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e cittadini, trasformando l'incontro in una discussione collettiva sulla democrazia e i valori civili. La discussione ha acceso un confronto vivace tra i presenti, riflettendo sul ruolo delle idee di Cotturri nel panorama politico e sociale.

Ieri sera, presso l’Aula dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, un dibattito sulla figura di Peppino Cotturri ha trasformato un seminario giuridico- in una manifestazione di partecipazione collettiva. L’evento, organizzato dalla Fondazione Di Vagno insieme al Dipartimento di Scienze politiche, ha una platea così carica di domande e istanze da rendere necessario il limite temporale degli interventi per gestire la richiesta di parola dei presenti. La lezione di legalità tra istituzioni e partecipazione. Il nucleo del pensiero di Cotturri è stato riletto attraverso la lente della democrazia integrata, dove il potere rappresentativo non deve mai recidere i legami con la base sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il pensiero di Cotturri accende il dibattito sulla democrazia Leggi anche: Referendum Giustizia, si accende il dibattito sulla separazione delle carriere Leggi anche: Morto a 96 anni il grande filosofo Jürgen Habermas, il pensatore che ha cambiato il dibattito sulla democrazia BARI - Filt Cgil Puglia denuncia il rischio di definanziamento: “Opera strategica, serve garantire sicurezza e diritto alla mobilità” - facebook.com facebook Il dono della città di Bari a Claudio Baglioni "alfiere della musica italiana". In estate tre concerti in Puglia per l'ultimo tour itinerante @TgrRai x.com