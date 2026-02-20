Referendum Giustizia si accende il dibattito sulla separazione delle carriere

Il dibattito sulla separazione delle carriere si è acceso durante un evento al Circolo dell’Aeronautica di Roma, che ha visto una vasta partecipazione. Il confronto, promosso da Realtà Forense e Penale Diritto e Procedura, ha attirato avvocati, giudici e cittadini interessati. I presenti hanno discusso animatamente le ragioni a favore e contro questa riforma. La discussione si è concentrata anche sulle ripercussioni pratiche per la giustizia italiana. Alla fine, si sono raccolte diverse opinioni sul tema.

Platea gremita e dibattito serrato al Circolo dell’Aeronautica di Roma per l’incontro “Separazione delle Carriere: le ragioni del SÌ, le ragioni del NO”, promosso da Realtà Forense e Penale Diritto e Procedura. A un mese dal referendum, l’evento ha registrato una partecipazione straordinaria di professionisti, magistrati, avvocati, accademici, giornalisti e cittadini, confermando l’interesse e la centralità del tema nel dibattito pubblico. Un tema che divide e accende il dibattito su più livelli, a cominciare dalla natura sostanziale della riforma. “ Il punto fondamentale non è la separazione delle carriere in sé, ma l’intervento sull’organismo di autogoverno, presidio di equilibrio costituzionale.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Referendum Giustizia, si accende il dibattito sulla separazione delle carriere Leggi anche: Giustizia ad Avellino: il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito Leggi anche: Messina si confronta sulla separazione delle carriere: dibattito aperto sul referendum Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, scontro Nordio-Gratteri sulle correnti del Csm; Il dibattito sulla giustizia si accende: la replica di un lettore all’editoriale di Saverio Zeni; Referendum sulla giustizia, si accende il confronto; Referendum giustizia, ad Open scontro fra Si e No. Referendum Giustizia, si accende il dibattito a Reggio al convegno ‘Le ragioni del si e del no’L’iniziativa è organizzata da Anap Confartigianato, moderata da Piero Gaeta con le relazioni del capo della Procura della Repubblica Borrelli e dell’ avv. Cesare Placanica Presidente osservatorio giu ... citynow.it Referendum giustizia, incontro a Siena il 24 febbraio con la Camera penaleLa Camera penale di Siena e Montepulciano accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in vista del voto di marzo. Martedì 24 febbraio 2026, alle 17, nella sede della Camera di C ... radiosienatv.it Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta - facebook.com facebook