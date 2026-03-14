È deceduto a 96 anni Jürgen Habermas, noto filosofo e sociologo tedesco. È stato uno dei principali esponenti del pensiero critico e ha influenzato il dibattito sulla democrazia e la comunicazione pubblica. La sua opera ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel campo delle scienze sociali e della filosofia contemporanea.

Jürgen Habermas è morto all’età di 96 anni. La notizia del decesso del grande filosofo e sociologo tedesco è stata annunciata dalla sua casa editrice Suhrkamp Verlag, citando la famiglia. Nato a Düsseldorf nel giugno del 1929, si è spento a Starnberg, vicino Monaco, nel sud della Germania. Esponente di spicco della Scuola di Francoforte, è stato uno dei pensatori più importanti del Dopoguerra. Particolarmente acute le sue analisi sulle crisi delle democrazie e sui meccanismi di consenso. Tra le sue opere più note figurano i due volumi della “Teoria dell’azione comunicativa”. Notizie in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a 96 anni il grande filosofo Jürgen Habermas, il pensatore che ha cambiato il dibattito sulla democrazia

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