Bari conquista anche la Nutella | il vasetto 2026 dedicato alla città che racconta mare tradizioni e dolci tipici

Bari è presente nella nuova edizione di “Nutella® Buongiorno” 2026, una limited edition creata da Nutella® in collaborazione con ENIT. Il vasetto dedicato alla città porta immagini che rappresentano il mare, le tradizioni e i dolci tipici della zona. La confezione sarà disponibile fino al 2026 e si inserisce nel progetto di promozione turistica della regione.

Bari è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella® Buongiorno” 2026, la limited edition firmata Nutella® e realizzata in collaborazione con ENIT S.p.A., dedicata a dieci tra le più importanti città d’arte italiane. Un progetto ormai consolidato, giunto alla quarta edizione, che punta a. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Pasqua, dolci tipici: tradizioni, simboli e sapori che la raccontano Tradizioni pasquali in vetrina, mostra dedicata a pani e dolci tipici nel cuore della cittàAgrigento riscopre le sue tradizioni più autentiche attraverso un’esposizione dedicata ai pani e ai dolci tipici del periodo pasquale. Temi più discussi: Hockey subacqueo, la Just Apnea Bari senza avversari conquista di nuovo il titolo italiano; Venere scende dall’Olimpo e conquista il palco del Teatroteam di Bari: ironia, ferocia ed umanità in Venere Nemica con Drusilla Foer dominatrice assoluta; Il Bari sorprende il Modena: 3-1 al San Nicola, la corsa salvezza è ancora aperta; Viaggio nel cuore del quartiere Libertà: la mostra di Giacomo Pepe conquista Bari. Ed è stata prorogata. QdP - Bari, la difesa si è ritrovataIl Bari ha trovato la quadra in difesa. Come scrive Davide Abrescia sul Nuovo Quotidiano di Puglia, la difesa si è ritrovata. Questa. tuttob.com Hockey subacqueo, la Just Apnea Bari senza avversari conquista di nuovo il titolo italianoPer la seconda volta negli ultimi tre anni, la Just Apnea Bari conquista il titolo di Campione d’Italia di hockey subacqueo al termine di una competizione dominata dall’inizio alla fine ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rao MVP: il Napoli scopre il suo gioiello Segnali importanti dalla Serie B. Emanuele Rao si prende la scena con il Bari e conquista il premio di miglior Under 23 del mese di marzo. “Velocità, talento e istinto… ogni spunto può trasformarsi in gol” Numeri e prest - facebook.com facebook