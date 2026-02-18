Vallecrosia | Rotonda rinnovata una fontana celebra il passato e guarda al futuro della città

A Vallecrosia, la rinnovata rotonda vicino alle scuole ha preso vita grazie a un progetto che celebra il passato industriale della città. La nuova fontana, installata questa settimana, raffigura simboli legati alla storia locale e rappresenta un passo importante per il futuro urbano. I lavori di ristrutturazione sono iniziati ieri, coinvolgendo diverse imprese edili che lavorano per consegnare un punto di riferimento più curato e significativo.

Vallecrosia: Una Fontana e un Omaggio al Passato Industriale Rinnovano il Cuore della Città. Vallecrosia si prepara a un significativo cambiamento urbanistico: da domani inizieranno i lavori di riqualificazione della rotonda in prossimità delle scuole, che culmineranno nella realizzazione della prima fontana cittadina. L'intervento, voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Perri, mira a valorizzare uno spazio centrale e a celebrare l'identità di Vallecrosia attraverso un connubio tra tradizione e innovazione. La Rotonda Rinasce: Un Nuovo Simbolo per Vallecrosia. La trasformazione della rotonda rappresenta un investimento mirato alla qualità della vita della comunità.