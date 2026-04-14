Bari Everybody Dance! conquista Instagram | la challenge di DAB 2026 che trasforma la danza in un rito collettivo

Una nuova challenge di danza sta spopolando su Instagram, coinvolgendo numerosi utenti in tutta Italia. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un evento dedicato alla musica e alla danza, invita i partecipanti a condividere i propri movimenti attraverso video pubblicati sui social. La sfida si caratterizza per la sua natura collettiva, trasformando la danza in un momento di condivisione tra persone di diverse età e provenienze.