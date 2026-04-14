Bari Everybody Dance! conquista Instagram | la challenge di DAB 2026 che trasforma la danza in un rito collettivo

Da baritoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova challenge di danza sta spopolando su Instagram, coinvolgendo numerosi utenti in tutta Italia. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un evento dedicato alla musica e alla danza, invita i partecipanti a condividere i propri movimenti attraverso video pubblicati sui social. La sfida si caratterizza per la sua natura collettiva, trasformando la danza in un momento di condivisione tra persone di diverse età e provenienze.

Ci sono gesti che appartengono al palcoscenico e altri che, invece, scelgono di scappare, di moltiplicarsi, di farsi eco nei corpi degli altri. È da questa idea che prende il via oggi su Instagram EVERYBODY DANCE!, la challenge social di DAB26 – Danza a Bari 2026, Comune di Bari in collaborazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

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