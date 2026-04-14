Bari Everybody Dance! conquista Instagram | la challenge di DAB 2026 che trasforma la danza in un rito collettivo
Una nuova challenge di danza sta spopolando su Instagram, coinvolgendo numerosi utenti in tutta Italia. L’iniziativa, promossa nell’ambito di un evento dedicato alla musica e alla danza, invita i partecipanti a condividere i propri movimenti attraverso video pubblicati sui social. La sfida si caratterizza per la sua natura collettiva, trasformando la danza in un momento di condivisione tra persone di diverse età e provenienze.
Ci sono gesti che appartengono al palcoscenico e altri che, invece, scelgono di scappare, di moltiplicarsi, di farsi eco nei corpi degli altri. È da questa idea che prende il via oggi su Instagram EVERYBODY DANCE!, la challenge social di DAB26 – Danza a Bari 2026, Comune di Bari in collaborazione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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