Nel corso degli anni, sui social network, Leao ha sviluppato una presenza che va oltre le sue prestazioni sportive. Dal 2018, anno in cui ha iniziato a condividere contenuti legati alla

Rafa Leao ha scoperto a 16 anni che c’è vita oltre al calcio. Quel suo modo sorridente di stare in campo, a volte anche un po’ polemico, se l’è portato anche dietro a uno schermo, dove emozioni e sentimenti viaggiano veloci tra un like e un commento. Su questo Rafa ha costruito un personaggio tutto suo. L’Europeo Under 17 vinto in Azerbaigian nel 2016 con il Portogallo gli ha aperto una strada che, col tempo, è diventata una seconda identità. In dieci anni il Leao digitale è cambiato tanto: dai primi post con la “dab dance” alle citazioni bibliche e frasi filosofiche di oggi. Un salto non brevissimo, che ha attraversato diverse tappe della sua esistenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La "dab dance", la Bibbia, gli sfoghi: tutto il mondo social di Leao

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