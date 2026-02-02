Dopo settimane di stop, Arthur Fils torna in campo a Montpellier. Il tennista francese vuole recuperare la forma e mantenersi in buona condizione fino alla fine della stagione. La frattura alla schiena, scoperta troppo tardi dopo il terzo turno di Roland Garros, lo aveva tenuto lontano dai campi. Ora, con determinazione, mira a riprendersi e a tornare competitivo.

Arthur Fils torna in campo a Montpellier dopo un lungo stop causato da una frattura da stress alla schiena, diagnosticata troppo tardi dopo il terzo turno di Roland Garros. Il ventunenne francese, testa di serie n. 6 all’Open Occitanie, ha annunciato il suo ritorno con l’intento chiaro di rientrare in forma e mantenerla fino alla fine della stagione. La sua prima uscita ufficiale, prevista per martedì alle 18.30 contro il connazionale Valentin Royer, segna il punto di svolta dopo mesi di riposo forzato e un calo di peso significativo: circa 6-7 chili persi dal torneo parigino. Il calo non è solo fisico, ma anche emotivo: Fils ha dovuto rinunciare a Parigi, a Bercy e allo swing australiano, scelte che, pur dolorose, ha ritenuto necessarie per evitare un ulteriore stop. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fils punta al recupero fisico: “Voglio tornare in forma e restarci fino alla fine della stagione”

Approfondimenti su Arthur Fils

