Barcellona match point brutale | Norrie si scusa ma Wawrinka è distrutto

Nel torneo ATP 500 di Barcellona, Cameron Norrie ha conquistato il passaggio del turno vincendo in tre set contro Stan Wawrinka, con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4. Dopo la fine dell'incontro, Norrie si è scusato con Wawrinka, visibilmente deluso per la sconfitta. La partita si è svolta sui campi della città catalana, con Norrie che ha ottenuto la vittoria al match point.

Il match point che ha chiuso in tre set (6-4 6-7 6-4) la sfida tra Cameron Norrie e Stan Wawrinka nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Barcellona. La pallina viene smorzata dal nastro ed è imprendibile per lo svizzero, il britannico si scusa, ma l'avversario è inconsolabile. Per Wawrinka, che si ritirerà a fine anno, è l'ultima apparizione nel torneo catalano, i cui tifosi gli hanno tributato tantissimi applausi a fine partita, anche su invito dello stesso Norrie.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Barcellona, match point brutale: Norrie si scusa, ma Wawrinka è distrutto Tennis: Wawrinka cede a Norrie, Hüsler non trova la svoltaLa terra battuta di Barcellona ha Stan Wawrinka concludere la sua corsa nel torneo catalano dopo una battaglia intensa contro Cameron Norrie, mentre... Miami, Fonseca si regala Alcaraz: il boato del pubblico al match pointIl video del match point che ha posto fine alla sfida tra Joao Fonseca contro Fabian Marozsan nel primo turno del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo in caso di vittoria a Barcellona può tornare numero uno già lunedì prossimo - facebook.com facebook Tanti azzurri in campo oggi tra #Barcellona, #Monaco e #Rouen x.com