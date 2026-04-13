Tennis | Wawrinka cede a Norrie Hüsler non trova la svolta

Nel torneo di Barcellona, Stan Wawrinka è stato eliminato da Cameron Norrie dopo una partita combattuta sulla terra battuta. Nel torneo di Monaco di Baviera, Marc-Andrea Hüsler non è riuscito a trovare la continuità desiderata, perdendo la possibilità di proseguire nel tabellone principale. Entrambi i match si sono svolti in un clima di grande equilibrio, ma alla fine le rispettive sconfitte hanno concluso le loro partecipazioni.

La terra battuta di Barcellona ha Stan Wawrinka concludere la sua corsa nel torneo catalano dopo una battaglia intensa contro Cameron Norrie, mentre a Monaco di Baviera Marc-Andrea Hüsler non è riuscito a trasformare il ritorno in un tabellone principale in una prestazione di continuità. Il vodese, posizionato al 107esimo posto del ranking, ha combattuto per oltre due ore e mezza prima di cedere al britannico numero 24 con un punteggio di 4-6 7-6 (75) 4-6. Resilienza e gestione dei momenti chiave sul campo di Barcellona. L’andamento della sfida tra Wawrinka e Norrie ha mostrato una dinamica tattica fatta di brusche accelerazioni e capacità di reazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: Wawrinka cede a Norrie, Hüsler non trova la svolta Wawrinka saluta la Napoli Tennis Cup, bene gli azzurri con Cinà e FortiTempo di lettura: 3 minutiFrancesco Cinà è il protagonista della terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da... Leggi anche: Sinner e Norrie: 3 ore di tennis, impegni cancellati Stan Wawrinka Rolling Back the Years | Australian Open 2026 Second Round