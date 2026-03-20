Miami Fonseca si regala Alcaraz | il boato del pubblico al match point

Durante il primo turno del Masters 1000 di Miami, Joao Fonseca ha conquistato il match point contro Fabian Marozsan, suscitando un grande boato tra il pubblico. È stato pubblicato un video che riprende il momento decisivo della partita, mostrando la tensione e l’entusiasmo degli spettatori. La sfida si è conclusa con la vittoria di Fonseca, che ha festeggiato il risultato sul campo.

Il video del match point che ha posto fine alla sfida tra Joao Fonseca contro Fabian Marozsan nel primo turno del Masters 1000 di Miami. Il brasiliano ha vinto in tre set (6-4 3-6 6-2) sostenuto a gran voce dai tantissimi connazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miami, Fonseca si regala Alcaraz: il boato del pubblico al match point Articoli correlati ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo... Miami Open 2026 p. 1: il primo Alcaraz vs Fonseca!Il talento brasiliano João Fonseca supera il primo turno al Miami Open e lancia la sfida al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Una raccolta di contenuti su Miami Fonseca si regala Alcaraz il... Temi più discussi: Dopo Sinner, Fonseca vince e al 2° turno 'assaggia' Alcaraz; ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di Sinner; ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas; Fonseca supera Marozsan e si regala la super sfida con Alcaraz. ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo ... oasport.it ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa TsitsipasL’attenzione del programma di giovedì del singolare maschile del Miami Open presented by Itaù corre al match tra il brasiliano Joao Fonseca e il talentuoso magiaro Fabian Marozsan. Il giovane sudameri ... ubitennis.com Clamoroso a Miami, Iga Swiatek fuori all'esordio contro la connazionale Magda Linette La numero tre del mondo non perdeva all'esordio in un torneo da 73 partite consecutive x.com Clamoroso a Miami, Iga Swiatek fuori all'esordio contro la connazionale Magda Linette La numero tre del mondo non perdeva all'esordio in un torneo da 73 partite consecutive - facebook.com facebook