Barbara Bouchet è tornata in televisione come protagonista, ospite di Francesca Fialdini nel programma 'Da noi...a ruota libera'. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni ricordi degli amori passati, paragonando il suo ex a una gheparda e lui a un leone. Inoltre, ha spiegato perché non si è sottoposta a interventi di chirurgia estetica, rivelando i motivi di questa scelta.

Barbara Bouchet, è tornata in tv da protagonista, ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi.a ruota libera'. Di nuovo sotto i riflettori come star del cinema, l’attrice si presenta al pubblico con una nuova consapevolezza: una rinascita artistica che avviene grazie a Finale Allegro, il film diretto da Emanuela Piovano che le è valso il premio come miglior attrice al Bifest di Bari. Un riconoscimento arrivato dopo anni di attesa e determinazione: “Non è mai troppo tardi. Avevo un passato e nessuno credeva in me. Ma ho aspettato, lavorando nel profondo”. La sua carriera, in realtà, non si è mai fermata: “Prima piccoli ruoli, poi finalmente questo film.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Barbara Bouchet e i racconti degli amori passati: “Lui aveva un leone, io una gheparda”. Poi svela perché non si è rifatta la faccia

Chi sono stati gli amori e i flirt di Barbara Bouchet e la passione con il marito Luigi Borghese: “Non credo che ci sarà mai un amore come quello”L’amore della vita di Barbara Bouchet è stato il marito Luigi Borghese, un napoletano istrionico, imprenditore e anche lui attratto dalle luci dei...

Leggi anche: Da noi...a ruota libera, la rivelazione di Barbara Bouchet: "Perché ho aspettato"