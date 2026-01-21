Pomezia volante si ribalta durante un inseguimento | feriti due agenti

A Pomezia, durante un inseguimento di un’auto rubata, un veicolo della polizia si è ribaltato, causando il ferimento di due agenti. I poliziotti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto nel contesto di un intervento nel X distretto di Ostia Lido, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

L’autoradio stava inseguendo una vettura rubata. Il conducente è fuggito Pomezia, 21 gennaio 2026 – Due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale in codice rosso, durante un’inseguimento di un’auto rubata in seguito al quale un’autoradio del X distretto di Ostia Lido si è ribaltata. Il fatto è avvenuto nella zona di Campo Ascolano, sul litorale romano. Il conducente dell’auto rubata è fuggito a piedi per i campi. Indaga la polizia. (Fonte: LaPresse) .🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedaleUn inseguimento tra auto rubate si è concluso con il ribaltamento di una vettura della polizia, coinvolgendo due agenti trasportati in ospedale.

Leggi anche: L’auto della polizia si schianta durante l’inseguimento: due agenti in ospedale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedale.

Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedaleL'auto rubata e un inseguimento da film terminato con una vettura della polizia che si è ribaltata: due gli agenti finiti in ospedale. I fatti sono accaduti poco dopo le 17 di martedì 20 gennaio a ... romatoday.it

Enrico Rizzi. . Pomezia cane in pericolo di vita in balcone scheletro - facebook.com facebook