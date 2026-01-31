Oscar 2026 The Alabama Solution | tre detenuti del doc trasferiti in isolamento in carcere senza spiegazioni

Tre detenuti coinvolti nel film candidato agli Oscar 2026 sono stati spostati in isolamento in carcere senza nessuna comunicazione. I tre uomini, protagonisti del lungometraggio, sono stati trasferiti lontano dagli altri detenuti senza che nessuno spieghi il motivo. La decisione ha sorpreso anche le autorità penitenziarie, che non hanno fornito dettagli su questa mossa.

I tre uomini, presenti nel lungometraggio candidato agli Academy Award, sono stati distaccati dagli altri carcerati senza alcuna spiegazione. Tre detenuti che compaiono in molte scene del documentario candidato all'Oscar The Alabama Solution, sono stati trasferiti in isolamento senza alcuna spiegazione. A riferirlo sono i filmmaker Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman e da un avvocato che conosce il caso. Lo scorso 13 gennaio, le autorità dell'Alabama avrebbero trasferito in isolamento Robert Earl Council 'Kinetik Justice', Melvin Ray e Raoul Poole, rinchiusi nel Kilby Correctional Facility di Mt.

