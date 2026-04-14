Bando per il contributo alloggiativo a Bari | oltre 3,6 milioni a sostegno degli affitti

Il Comune di Bari ha pubblicato la bozza del bando di concorso per il contributo alloggiativo relativo al 2024, con una dotazione di 3,6 milioni di euro. La misura è finanziata con fondi del bilancio comunale, approvati tramite delibera del Consiglio comunale. Il contributo è destinato a sostenere le spese di affitto per le famiglie che ne faranno richiesta. La pubblicazione del bando apre la fase di presentazione delle domande.

Il Comune di Bari ha pubblicato la bozza di bando di concorso per la concessione il contributo alloggiativo per la competenza 2024- La misura, finanziata con fondi del civico bilancio a seguito della delibera di Consiglio comunale, mette a disposizione 3,6 milioni di euro per sostenere le.🔗 Leggi su Baritoday.it Contributo per gli affitti, corsa al bando: file ai servizi socialiIn fila ai servizi sociali per consegnare al fotofinish la domanda per il contributo per gli affitti, il bando, pubblicato lo scorso 23 febbraio. Bando affitti per le famiglie: "Stanziamento raddoppiato col contributo della Regione"Sostenere le famiglie famiglie sarzanesi che si trovano ad affrontare difficoltà e incertezze legate al costo della vita.