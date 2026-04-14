Bando per il contributo alloggiativo a Bari | c' è la graduatoria definitiva

Il Comune di Bari ha reso disponibile la graduatoria definitiva relativa al bando per il contributo alloggiativo, che riguarda il bonus affitti per l'anno 2024. La lista completa è accessibile attraverso il link ufficiale pubblicato dall'amministrazione comunale. La pubblicazione conferma la conclusione della fase di valutazione delle domande presentate dai cittadini interessati.

Il Comune di Bari ha pubblicato la graduatoria definitiva, a questo link, del bando per la concessione del bonus fitti (competenza 2024). Complessivamente sono 1.873 i cittadini ammessi a contributo e 715 gli esclusi. Per questi ultimi, le ragioni dell’esclusione sono esplicitate nel relativo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Bando per il contributo alloggiativo a Bari: oltre 3,6 milioni a sostegno degli affittiIl Comune di Bari ha pubblicato la bozza di bando di concorso per la concessione il contributo alloggiativo per la competenza 2024- La misura,...

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