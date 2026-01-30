Contributo affitto Approvata dal Comune la graduatoria definitiva

Il Comune ha approvato la graduatoria definitiva per i contributi all’affitto del 2025. La lista comprende chi potrà ricevere il sostegno economico per pagare il canone di locazione. La decisione è stata presa dopo aver concluso le verifiche e le valutazioni sulle domande arrivate. Ora i beneficiari conoscono ufficialmente il loro stato e i passi successivi per ricevere il contributo.

Contributo affitto: approvata la graduatoria definitiva. La graduatoria predisposta dal Comune è relativa al bando di concorso che prevede l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione per l'anno 2025. Il contributo comunale ha una durata annuale e viene erogato fino all'esaurimento delle risorse che sono state rese disponibili sia dal Comune sia dalla Regione Toscana per questo scopo. Il suo fine specifico, è quello di 'abbattere' una parte dell'importo previsto del canone di affitto, fornendo dunque un importante supporto economico ai nuclei familiari che si trovano ad avere dei redditi bassi, oppure ai nuclei con delle elevate soglie di incidenza del canone sulla situazione economica.

