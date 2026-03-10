Servizio idrico Celano FI presenta interrogazione su ex ATO 3 Sarnese-Vesuviano

Il consigliere regionale della Campania ha presentato un’interrogazione scritta al Presidente della Giunta regionale riguardo alla gestione del servizio idrico nell’area dell’ex ATO 3 Sarnese-Vesuviano. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla mancata estinzione dell’ente e su eventuali aspetti di incompatibilità. La questione riguarda specificamente le modalità di gestione e le implicazioni amministrative legate a questa situazione.

Celano spiega: "Nonostante la riforma del servizio idrico regionale del 2015 abbia istituito l'Ente Idrico Campano quale unico soggetto di governo del sistema, l'ex ente d'ambito risulta ancora in liquidazione. Secondo i dati di bilancio disponibili, l'ATO 3 presenta un avanzo di amministrazione superiore a 15 milioni di euro, risorse che dovrebbero essere restituite ai 76 Comuni consorziati e alla Città Metropolitana di Napoli, ma che restano bloccate finché la procedura non verrà conclusa".Nell'interrogazione Celano chiede inoltre "chiarimenti sulla compatibilità degli incarichi ricoperti dal Commissario unico liquidatore e dal Sub-commissario dell'ex ATO 3, che ricoprono contemporaneamente ruoli negli organi dell'Ente Idrico Campano.