Nuovo Stadio Arechi Celano FI a Fico | Chiarezza su fondi e tempi dei lavori

Il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale sulla ristrutturazione dello Stadio Arechi. La richiesta mira a ottenere chiarimenti su fondi disponibili e sui tempi previsti per i lavori, al fine di garantire trasparenza e corretta comunicazione sul progetto. La richiesta si rivolge al Presidente della Giunta della Campania, Roberto Fico, per fare chiarezza sulle modalità e i tempi di sviluppo dell’intervento.

Sul futuro dello stadio Arechi arriva un’interrogazione in consiglio regionale. A presentarla è il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano, che chiede al Presidente della Giunta della Campania Roberto Fico di fare piena chiarezza sulle risorse economiche e sui tempi reali per il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Stadio Arechi, richiesta di chiarezza su fondi e tempi della ristrutturazioneL’attenzione sull’Stadio Arechi resta alta, con un’interrogazione dell’opposizione rivolta al Presidente della Giunta regionale. Leggi anche: Stadio Arechi, iniziati i lavori alla curva Nord Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. NUOVO STADIO ARECHI, AL VIA LE DEMOLIZIONI NEL CAMPO VOLPE - SERVIZIO TG DEL 06/08/2025 Nuovo stadio Arechi a Salerno, De Luca: «Oggi iniziano le demolizioni, pensiamo a un nuovo nome»«Oggi iniziano le demolizioni allo stadio Arechi. Cominciano i lavori, frutto di un percorso di tre anni e mezzo: gli interventi si programmano e non possono essere inventati dal giorno alla notte. ilmattino.it Stadio Arechi, Avella in Comissione: I lavori sono gestiti dalla Regione, non dal ComuneIl consigliere comunale: L'intervento è nella fase della individuazione e nella mappatura dei sottoservizi dello stadio Arechi ... salernotoday.it Secondo il presidente del Trapani, senza Serie A e nuovo stadio il City Group lascerà il Palermo facebook Salvini torna ad attaccare il Comune di Milano su San Siro e il nuovo stadio: "Hanno perso almeno cinque anni in chiacchiere" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.