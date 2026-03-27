Rimane schiacciato con una gamba sotto un carico da 300 chili | grave un lavoratore di 55 anni

Un lavoratore di 55 anni di Bregnano è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro, quando è stato schiacciato con una gamba sotto un carico di 300 chili. L’incidente si è verificato in un’azienda di spedizioni della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso.

Un dipendente di un'azienda di spedizioni di Bregnano (Como) è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro. Un carico da 300 chili gli avrebbe schiacciato una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Infortunio sul lavoro: meccanico schiacciato da un motore di 300 chiliMomenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di martedì 24 a San Biagio di Argenta, dove un meccanico di 56 anni è rimasto ferito in un... Leggi anche: Tragedia sul lavoro, operaio di 55 anni muore schiacciato da struttura metallica Una raccolta di contenuti su Rimane schiacciato Temi più discussi: Incidente sul lavoro al San Paolo: quintali di cartongesso (del cantiere) crollano sulle gambe di un’infermiera; Israele ha schiacciato l’UNRWA a Gaza e il resto del mondo non ha fatto nulla.; Schiacciato tra due camion, uomo di 52 anni in gravissime condizioni; Memorie private e storia collettiva: la biografia per temi di Franco Belci. Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta: morto Claudio PelliccioliUn 64enne è morto questa mattina, martedì 13 gennaio, schiacciato da una pianta in un bosco tra i territori comunali di Nembro e Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito ... fanpage.it Operaio rimane schiacciato da una pressa: 61enne morto sul lavoroIncidente mortale sul lavoro a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto, dove intorno alle 10.30 un 61enne ha perso la vita schiacciato da una pressa. Sul posto il 118, la Croce Oro di ... ilgazzettino.it Incidente a Murialdo, agricoltore rimane schiacciato sotto il trattore: codice rosso al Santa Corona x.com ++ Portoferraio - Muore travolto e schiacciato dalla sua auto - facebook.com facebook