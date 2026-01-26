La banda del buco in via Mariano Stabile furto da oltre 600 mila euro alla gioielleria Bracco

Da una prima ricostruzione i ladri sarebbero entrati praticando un foro da qualche attività adiacente e abbandonata. Ad accorgersene il titolare e i dipendenti alla riapertura del negozio. Indaga la squadra mobile Tra Rolex, gioielli e contanti hanno portato via un bottino da oltre 600 mila euro. La "banda del buco" è tornata a colpire la scorsa notte e lo ha fatto in grande stile in via Mariano Stabile, svuotando espositori e vetrine della gioielleria Bracco. Ad accorgersene sono stati il titolare e i dipendenti questa mattina, alzando la saracinesca dell'attività. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile della polizia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

