America' s Cup a Bagnoli cittadini bloccano i camion | Manfredi ferma i lavori

Nella notte i cittadini di Bagnoli sono tornati a bloccare la strada. Hanno fermato di nuovo i camion che portano via i rifiuti dall’area ex industriale, dove si stanno preparando i lavori per l’America's Cup. La protesta arriva dopo il primo blocco di due giorni fa e mette ancora in difficoltà le operazioni di cantiere. I residenti chiedono a Manfredi di fermare i lavori e di ascoltare le loro ragioni.

Nuovo blocco stradale nella notte, a Bagnoli. I cittadini hanno fermato di nuovo - era già avvenuto due giorni fa - i numerosi camion che portavano via i rifiuti dall'area ex industriale della colmata, dove sono in corso i lavori per predisporre l'America's Cup di vela. Dopo due ore e mezza circa, intorno alle 8, i mezzi - che nel frattempo si erano incolonnati lungo via Nuova Bagnoli - sono stati lasciati passare. “Si precisa che tutte le auto, i lavoratori e lavoratrici hanno tranquillamente circolato e sono stati fermi solo i camion”, hanno spiegato gli organizzatori". “La partecipazione non la si promette dove aver già proceduto e deciso tutto da soli - fanno sapere i manifestanti, in risposta a Manfredi che ieri aveva detto ”i cittadini di Bagnoli capiranno" - È un anno e mezzo che si chiede il consiglio monotematico sul territorio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Bagnoli America's Cup

A Bagnoli, i comitati locali hanno organizzato una protesta, bloccando i camion coinvolti nei lavori per l'America's Cup.

Attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno temporaneamente bloccato il passaggio di alcuni camion diretti ai cantieri dell’America’s Cup.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bagnoli America's Cup

Argomenti discussi: Il 21 gennaio a Napoli la presentazione ufficiale dell'America's Cup Partnership e dei Team; L'America's Cup scopre le sue carte: a Napoli la prima regata è il 10 luglio 2027; Napoli, presentata l'America's Cup: via il 10 luglio 2027 nel campo di regata tra Posillipo e Castel dell’Ovo; Napoli capitale mondiale della vela 2027: svelata la data della prima America's Cup italiana.

America’s Cup, team a Napoli a maggio 2026: corsa sui lavori a Bagnoli, bisogna anticipare di 2 mesiI team dell’America’s Cup a Napoli già a fine maggio. Pre-regate a luglio. Manfredi sui lavori a Bagnoli: Si valuta di poter anticipare di 1-2 mesi. Sfida New Zealand-Luna Rossa per avere gli hotel ... fanpage.it

Presentati i team dell’America’s Cup a Napoli, la prima regata il 10 luglio 2027La prima regata della 38ma America’s Cup 2027, per la prima volta organizzata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio del 2027. L’annuncio in occasione della presentazion ... internapoli.it

Proseguono a Bagnoli i lavori in vista dell’America’s Cup: in mare è stato completato il posizionamento della nuova scogliera e i cantieri procedono ad un ritmo serrato. - facebook.com facebook

Blocco stradale a Bagnoli, 'non vogliamo i cantieri dell' America's Cup'. Manifestanti, 'non c'è nessuna Valutazione d'impatto ambientale' #ANSA x.com