A Genga, i lavori della Orte-Falconara avanzano senza sosta. Finora hanno completato il 30% delle opere, ma ora il cantiere si fa più complicato. Il lotto 2, tra Genga e Serra San Quirico, richiede più spazio e attenzione. La situazione si fa più intensa, e i lavori continuano senza pause, con l’obiettivo di rispettare i tempi prestabiliti.

ANCONA Il cantiere del lotto 2 Genga-Serra San Quirico entra nella sua fase più delicata e chiede spazio. Ne è diretta conseguenza lo stop al traffico ferroviario previsto dal 25 febbraio sulla tratta tra Castelplanio e Genga: il prezzo da pagare per far avanzare il segmento centrale della Orte–Falconara, quello sottoposto alle scadenze del Pnrr e destinato a determinare i tempi dell’intero intervento. Qui l'opera di raddoppio non è più solo un progetto sulla carta, ma un insieme di lavorazioni che devono necessariamente interferire con la linea esistente. Il lotto 2 è oggi il tratto più avanzato della direttrice marchigiana. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Un tunnel tira l?altro, così avanzano i lavori della Orte-Falconara: completato il 30% delle opere

Approfondimenti su Orte Falconara Work

Un cantiere per il raddoppio della Orte Falconara sta portando mezzi pesanti attraverso il borgo, attraversando le abitazioni vicine alla strada.

Il sottopasso della metropolitana nel Parco Arbostella, precedentemente chiuso a causa dell’accumulo d’acqua per le condizioni meteorologiche, è stato oggetto di interventi di ripristino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Orte Falconara Work

Argomenti discussi: Putin sarà nel Board per Gaza. Trump invita anche il Papa, il Vaticano: Valutiamo - L'Arabia Saudita e altri otto Paesi parteciperanno al Board di Trump; È la scalinata più lunga d'Italia: 4.444 gradini per andare verso l'infinito; Regno Unito si tira indietro dalla firma sul Board of Peace per Gaza.

I lavori sulla Falconara-Orte creeranno enormi disagi ma non c'è alcuna comunicazione - facebook.com facebook

Cantiere alta velocità Orte-Falconara: «Nuovi lavori ma scarsa comunicazione agli utenti sui disagi» | Cronache Ancona x.com