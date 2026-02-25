SIN Bagnoli-Coroglio lavori in pieno svolgimento | sopralluogo della Commissione Urbanistica

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina la Commissione Urbanistica, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, alla vicesindaco e assessora all’Urbanistica Laura Lieto e alla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere all’interno del SIN Bagnoli-Coroglio. L’ispezione ha consentito di verificare da vicino, insieme ai componenti della Struttura Commissariale, lo stato di avanzamento dei lavori per la sigillatura della colmata destinata a essere restituita alla città come una grande piazza a mare pubblica. Al sopralluogo hanno preso parte anche i consiglieri Gennaro Acampora, Ciro Borriello, Massimo Cilenti; Gennaro Esposito, Salvatore Guangi, Roberto Minopoli e Tommaso Nugnes. Per il sindaco Gaetano Manfredi: “Oggi torniamo a Bagnoli con la Commissione Urbanistica del Consiglio comunale e vediamo l’avanzamento dei lavori, che procedono spediti per la sigillatura della colmata, che sarà restituita come una grande piazza a mare pubblica a disposizione dei cittadini, in un luogo straordinario, bellissimo, che è stato negato per tanto tempo ai napoletani: trentacinque anni durante i quali non è stato realizzato nulla in questo pezzo di città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

