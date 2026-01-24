Alta tensione a Torino per i funerali del nomade ucciso durante una rapina | attesi migliaia di sinti da tutta Italia

A Torino si prepara il corteo dei funerali di Adamo Massa, il 37enne di origine Sinti morto durante una rapina a Lonate Pozzolo. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia sono attese per rendere omaggio e partecipare alla cerimonia, in un clima di grande commozione e tensione. L’evento rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza e sulla comunità Sinti nel contesto attuale.

Alta tensione a Torino alla vigilia dei funerali di Adamo Massa, il 37enne di origine sinti ucciso durante la rapina in una villetta a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Il questore Massimo Gambino ha vietato le esequie pubbliche, per motivi di ordine pubblico, scrive La Stampa, che comunque registra che oggi sono attesi comunque migliaia di sinti da tutta Italia. Oggi si terrà un corteo da Collegno a Nichelino, quindi la messa funebre nella parrocchia San Vincenzo de Paoli, alle 14.30, e poi la sepoltura nel cimitero di Nichelino. Il Questore di Torino dispone i funerali privati, ma i sinti arrivano lo stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alta tensione a Torino per i funerali del nomade ucciso durante una rapina: attesi migliaia di sinti da tutta Italia Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesaDurante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta. Leggi anche: Torino, sale la tensione per il corteo pro Askatasuna: attesi migliaia di manifestanti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Torino, operazione Riot dopo gli scontri Pro Pal: ci sono anche minorenni; Cose da non perdere a Torino a febbraio 2026; Scontro con il Var, Conte finisce in castigo. Alta tensione in vetta; Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa League. Tranciati i cavi dell'alta tensione, ferma la linea ferroviaria Torino-Cuneo-SavonaHa tranciato i cavi dell'alta tensione della linea ferroviaria al passaggio a livello di via Sommariva, causando l'interruzione della circolazione. Protagonista dell'incidente un mezzo pesante con un ... rainews.it Avellino Basket a Torino: al Pala Asti uno scontro diretto che vale i playoffLa classifica parla chiaro: Torino è ferma a 22 punti, appena due in meno di Avellino. Un dettaglio che trasforma la partita in un autentico scontro diretto in ottica playoff, con entrambe le squadre ... orticalab.it Allo Stadium novanta minuti decisivi tra classifica, rivincite e alta tensione - facebook.com facebook Alta tensione alla cena di gala: Lagarde va via in anticipo dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’Europa x.com

