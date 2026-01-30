Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026 | in nuance delicate ed eleganti conquista labbra rossetti e blush Dalle passerelle alle ospiti

La settimana dell’Haute Couture a Parigi si è appena conclusa tra sfilate piene di creatività e abiti da sogno. Tra le tendenze più in vista, il rosa domina su labbra, rossetti e blush, in tonalità delicate ed eleganti. Le ospiti si sono fatte notare con look freschi e raffinati, portando in città un tocco di colore che ha accompagnato le passerelle.

S i è chiusa la settimana dell'Haute Couture a Parigi, tra debutti creativi, presiozità, abiti da sogno. E un trend beauty è emerso prepotentemente: il rossetto rosa. Un lusso discreto, in nuance tenui e appena accennate, un dettaglio di trucco che inizia a profumare di primavera, leggera e delicata. E che ha conquistato tutte. Non solo in passerella, ma anche in prima fila. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Leggi anche › I rossetti nude (& matite) più belli per l'inverno, dal marrone al cappuccino Rossetto rosa, il vero protagonista della Haute Couture. Da Dior ad Armani passando per Chanel ai front row popolati dalle celeb, il vero protagonista beauty è stato uno solo: il rossetto rosa.

