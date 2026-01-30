Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026 | in nuance delicate ed eleganti conquista labbra rossetti e blush Dalle passerelle alle ospiti

Da iodonna.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dell’Haute Couture a Parigi si è appena conclusa tra sfilate piene di creatività e abiti da sogno. Tra le tendenze più in vista, il rosa domina su labbra, rossetti e blush, in tonalità delicate ed eleganti. Le ospiti si sono fatte notare con look freschi e raffinati, portando in città un tocco di colore che ha accompagnato le passerelle.

S i è chiusa la settimana dell’Haute Couture a Parigi, tra debutti creativi, presiozità, abiti da sogno. E un trend beauty è emerso prepotentemente: il rossetto rosa. Un lusso discreto, in nuance tenui e appena accennate, un dettaglio di trucco che inizia a profumare di primavera, leggera e delicata. E che ha conquistato tutte. Non solo in passerella, ma anche in prima fila. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Leggi anche › I rossetti nude (& matite) più belli per l’inverno, dal marrone al cappuccino Rossetto rosa, il vero protagonista della Haute Couture. Da Dior ad Armani passando per Chanel ai front row popolati dalle celeb, il vero protagonista beauty è stato uno solo: il rossetto rosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il rosa 232 il beauty trend della parigi haute couture pe 2026 in nuance delicate ed eleganti conquista labbra rossetti e blush dalle passerelle alle ospiti

© Iodonna.it - Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026: in nuance delicate ed eleganti, conquista labbra, rossetti e blush. Dalle passerelle alle ospiti

Approfondimenti su Parigi HauteCouture

Paris Haute Couture: i beauty look delle star ospiti in front row

La settimana dell'Haute Couture a Parigi mette in mostra anche i beauty look delle star in front row.

Va in scena a Parigi la seconda sfilata Haute Couture Primavera-Estate 2026. Con una scenografia speciale

Questa mattina a Parigi si è tenuta la seconda sfilata Haute Couture della primavera-estate 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Parigi HauteCouture

Argomenti discussi: Rosa è la montagna; Tutte le sfumature del rosa, dieci anni dopo il Millennial Pink. Quali tonalità scegliere per la casa, dal pesca al cipria; Il rosa baby è il colore da indossare questo inverno; Marcello De Rosa è il nuovo presidente regionale di Noi di Centro in Campania.

il rosa è ilCento giorni al Giro d'Italia, il Maschio Angioino si illumina per Città in RosaÈ partito il conto alla rovescia. Mancano 100 giorni alla partenza del 109° Giro d'Italia, che prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria. Comincia a salire l'adrenalina tra i tifosi, monta l'entusiasm ... ansa.it

il rosa è ilLara Markthaler vuole incantare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il tornado rosa sogna di mettere il Sudafrica sulla mappa mondiale dello sciOLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 - Lara Markthaler vuole incantare alle Olimpiadi: il tornado rosa sogna di mettere il Sudafrica sulla mappa mondiale dello sci. eurosport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.