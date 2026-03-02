Cosa sono le décolleté a mandorla | la scarpa più dolce e di tendenza della PE 2026

Le décolleté a mandorla sono una scarpa che si distingue per la forma della punta, né appuntita né rotonda, ma decisamente più morbida. Sono una delle tendenze più evidenti della primavera-estate 2026, con un design che si differenzia sia dalle punte affilate sia dalle scarpe più semplici come le ballerine. Questa scarpa combina eleganza e comfort in modo particolare.

Le décolleté a mandorla stanno conquistando la Primavera Estate 2026 con la loro forma "a guscio", morbida ma decisa, che ricorda, appunto, una mandorla. Affusolate, eleganti, naturalmente chic: dopo stagioni dominate da square toe e stiletto taglienti, la moda riscopre una silhouette più equilibrata, capace di allungare la gamba senza estremismi.

