Paolo Sorrentino sorprende ancora una volta partecipando a un evento a Torino, dove si lascia coinvolgere dal pubblico firmando autografi e scattando selfie. Dopo anni di riservatezza e timidezza, il regista napoletano mostra una versione più aperta e disponibile. La serata offre uno sguardo diverso sulla sua persona, rivelando un lato inaspettato e più vicino ai fan.

Sì, il bagno di folla sì. Paolo Sorrentino stupisce ancora una volta. Dopo anni e anni di riservato silenzio, e di una certa ostinata timidezza, il regista napoletano sembra apprezzare la vicinanza con il suo pubblico. Nelle scorse ore è finito sui social un breve video in cui Sorrentino arriva davanti al cinema Nazionale di Torino dove viene proiettato La Grazia, scende dall’auto e con una certa fermezza comunica all’addetto alla sicurezza che si ferma a firmare autografi e a fare selfie. Di sorrisi nemmeno a parlarne, ma per questa volta basta il pensiero. Archiviato il video va segnalato che la versione del Corriere di Torino sulla serata del 18 gennaio è piuttosto differente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Sorrentino spiazza tutti e si concede un bagno di folla: firma autografi e posa per i selfie, ma c’è un’altra versione della serata a Torino

Atreju 2025, bagno di folla per Salvini: il leghista si concede a selfie e abbracciDurante la giornata conclusiva di Atreju 2025, Matteo Salvini ha attirato un grande afflusso di pubblico, concedendosi a selfie e abbracci.

Leggi anche: Bagno di folla per Carrisi. Firmacopie e tanti selfie

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Paolo Sorrentino: Con lui eravamo in mani migliori. Il Presidente che non ti aspetti; Sorrentino spiazza tutti | Con lui eravamo in mani migliori Il Presidente che non ti aspetti.

Paolo Sorrentino spiazza tutti e si concede un bagno di folla: firma autografi e posa per i selfie, ma c’è un’altra versione della serata a TorinoIl regista firma autografi fuori dal cinema ma la sua breve apparizione in sala divide il pubblico torinese. Il film supera i 3 milioni ... ilfattoquotidiano.it

Tutti i film di Paolo Sorrentino, dal peggiore al miglioreDall’esordio all’ultimo: ‘La grazia’, arrivato ora al cinema. Tra Oscar, un attore feticcio e una serie che serie non è. Il listone definitivo ... rollingstone.it

Esce nelle sale cinematografiche “La Grazia” di Paolo Sorrentino, film presentato all’82esima Mostra del cinema di Venezia: racconta il dilemma morale di un presidente della Repubblica – interpretato da Toni Servillo, premiato con la Coppa Volpi per questo r - facebook.com facebook

"Ciascuno di noi attraversa dei momenti in cui le domande si fanno più pressanti" ha detto Paolo Sorrentino. Parliamo anche de "La grazia" a #MovieMag in onda domani #21gennaio alle 23 su #RaiMovie, poi venerdì notte su @RaiTre e domenica 25 gennai x.com