Nella sala consiliare di Bari, il sindaco ha consegnato al cantautore Claudio Baglioni la Manna di San Nicola, un riconoscimento simbolico. Questo avviene in un momento in cui si ricorda un concerto che, in passato, contribuì a far rinascere il teatro Petruzzelli. La cerimonia ha coinvolto figure pubbliche e rappresentanti della comunità, sottolineando il legame tra musica e rinascita culturale.

Il legame profondo tra la musica e la resilienza di una comunità si è manifestato nella sala consiliare di Bari, dove il sindaco Vito Leccese ha consegnato al cantautore Claudio Baglioni la Manna di San Nicola. Questo riconoscimento, il più significativo per l’identità cittadina, celebra il valore simbolico del concerto tenutosi oltre vent’anni fa tra i resti distrutti del Teatro Petruzzelli. L’onorificenza nasce per onorare un momento che ha segnato la storia recente della città pugliese. Il sindaco ha voluto rievocare la notte della vigilia dell’Epifania del 2002, quando le note del tour Per incanto e per amore risuonarono nel gelo di un teatro ridotto a macerie nere a causa del rogo doloso avvenuto nel 1991.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baglioni riceve la Manna: quel concerto che fece rinascere il Petruzzelli

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