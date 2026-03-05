masini racconta marco a sanremo ho portato quel male che serve a rinascere

In un'intervista, Masini racconta la sua esperienza a Sanremo, affermando di aver portato con sé un “Male che serve a rinascere”. Ricorda la perdita della madre a 19 anni, il sogno di cantare e il dolore legato alla Fiorentina e allo stadio, che definisce “ridotto in quel modo”. Le sue parole rivelano come il dolore abbia avuto un ruolo centrale nel suo percorso personale e artistico.

Firenze, 5 marzo 2026 – Quel dolore che ti trasforma e ti fa cresce. Ed è ’necessario’. La mamma morta quando aveva 19 anni e il suo sogno di cantare, il dolore per la sua Fiorentina ma, soprattutto per lo stadio ’ridotto in quel modo’. L’amarezza di non avere avuto figli ma l’amore grande per una donna. E Sanremo, il palco dei palchi con il suo ’socio’ Federico, in arte Fedez. Marco Masini, ospite de La Nazione, si racconta a cuore aperto e dice: “Chi manderei a fanculo? La guerra.”. Sanremo, Fedez e Masini quinti al Festival con "Male necessario" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Sei felice di Sanremo? “Siamo felici, io e il mio socio abbiamo vissuto dieci giorni meravigliosi ed è andata meglio del previsto: nella top 5 e un premio per il miglior testo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

