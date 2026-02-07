Steve Holland l’assistente di Carrick | l’uomo che ha fatto rinascere il Manchester United fece il secondo anche di Conte

Steve Holland, l’assistente di Carrick, ha giocato un ruolo chiave nel rilancio del Manchester United. Con il suo lavoro silenzioso, ha aiutato la squadra a ritrovare la strada e ottenere risultati importanti, anche facendo da secondo a Conte in passato. La sua presenza si sente nei momenti decisivi sul campo, anche se spesso rimane dietro le quinte.

Alla base del successo di un club c’è il lavoro di tante persone che spesso tendono a rimanere nell’ombra e a contribuire silenziosamente ai risultati della squadra. Il Manchester United non fa eccezione e, alla base della sua piccola rinascita, c’è anche uno di questi uomini silenziosi: Steve Holland. Ne parla il Telegraph. Ecco Steve Holland, l’uomo della rinascita United. Si legge sul Telegraph: In un club con una tifoseria che spesso canta di aver vinto tutto ciò che c’è da vincere nel calcio, il nuovo vice allenatore del Manchester United è uno dei pochi a Old Trafford che può dire di aver fatto lo stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Steve Holland (l’assistente di Carrick): l’uomo che ha fatto rinascere il Manchester United (fece il secondo anche di Conte) Approfondimenti su Steve Holland Rooney afferma che Carrick è la “scelta giusta” per il Manchester United Wayne Rooney ha espresso fiducia nella nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim del Manchester United, sottolineando che si tratta della scelta giusta per il club. Clamoroso a Manchester: lo United affidato a Carrick stende il City di Guardiola Nel calcio, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Steve Holland Holland vola in Giappone: l'ex assistente di Southgate allenerà gli Yokohama MarinosSteve Holland ha deciso di mettersi in proprio dopo la fine della collaborazione con Gareth Southgate, di cui è stato assistente sulla panchina dell'Inghilterra dal 2016 al 2024. Il 54enne di ... tuttomercatoweb.com BREAKING NEWS INGHILTERRA Micheal Carrick è il nuovo Allenatore del Manchester United. Carrick è ufficialmente l'allenatore dello United fino al termine della stagione 25/26. Il suo staff tecnico è formato da Steve Holland, Jonathan Woodgate, Jonny Eva facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.