A due giornate dalla fine del campionato di Serie C nel Girone A, la corsa ai playoff coinvolge ancora molte squadre lombarde. La lotta per entrare tra le prime dieci si è fatta più serrata, con diverse squadre ancora in corsa per ottenere un piazzamento utile. La classifica resta molto aperta, e le ultime partite potrebbero ancora determinare gli esiti finali di questa fase.

A due giornate dal termine della stagione regolare, nel Girone A di Serie C, regna l’incertezza nella corsa ai playoff, con diverse squadre lombarde ancora in piena lotta per un posto tra le prime dieci. Un finale apertissimo, in cui ogni punto può risultare decisivo e gli equilibri restano sottilissimi, destinati a cambiare fino all’ultimo. Nelle zone alte si concentra la corsa alle posizioni più prestigiose, quelle che garantiscono l’accesso diretto alle fasi finali del tabellone. In lotta per secondo e terzo posto ci sono Union Brescia e Lecco, appaiate a quota 63 punti, con il Trento subito dietro a 61. Sarà fondamentale fare bottino...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagarre verso i playoff. Dieci lombarde in corsa per il sogno promozione

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Corsa parallela verso la promozione: K Sport Montecchio Gallo e Fermana per la serie D, Lunano e Alma Fano per l’Eccellenza. In entrambi i campionati bagarre, e tanta incertezza, per la salvezza diretta e per la griglia del play out - facebook.com facebook