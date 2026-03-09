A sette giornate dalla fine del girone A di serie C, le squadre lombarde continuano la loro battaglia per un posto ai playoff. L'Union è al secondo posto, ma si trova in una posizione deludente rispetto alle aspettative. La competizione tra le squadre si intensifica, rendendo la corsa alla qualificazione più incerta che mai.

Mancano sette giornate alla conclusione della stagione regolare del girone A di serie C e la corsa per aggiudicarsi un posto nei play off si fa sempre più accesa. In effetti, assegnato virtualmente al Vicenza l’unico posto che vale la promozione diretta in serie B, si pongono in evidenza le nove ’poltrone’ che garantiscono l’accesso agli spareggi-promozione. Un traguardo che è ormai ipotecato da Union Brescia, Lecco, Renate e Alcione, mentre rappresenta un obiettivo in cui credere per Inter Under 23, Lumezzane, Albinoleffe e Giana, che deve recuperare solo un punto. Anche se in questo modo la situazione può apparire ben delineata, ogni contendente deve fare i conti con una situazione particolare, a cominciare dalla squadra di Eugenio Corini, che rimane al secondo posto, ma attraversa un momento assai difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playoff, lombarde in corsa. Union seconda ma delusa

Articoli correlati

Livorno capolista Serie B: vittoria su Roma e corsa playoff inarrestabile, ma infortunio Bonacini preoccupa.Livorno in Cima alla Serie B: La Pielle Sbalza la Virtus Roma e Accende la Corsa ai Playoff La Pielle Livorno ha conquistato il primo posto in...

Leggi anche: L’Atalanta delude anche in Belgio: l’Union vince 1-0, Dea ai playoff a metà classifica

Contenuti utili per approfondire Playoff lombarde in corsa Union seconda...

Temi più discussi: Corsa playoff a Bergamo per gli Amicacci; Volley femminile, le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale: Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff; 23^ – Lonate KO a Malnate, la Valcuviana fugge a +9. Casbeno e Cittiglio infiammano la corsa salvezza, al Tre Valli lo scontro playoff; Eccellenza Girone B, 27ª giornata: il Mezzolara difende il primato, sfide importanti per la zona playoff e salvezza.

Playoff Serie C: cinque squadre lombarde in corsa per la promozioneSono cinque le squadre lombarde che sono riuscite ad inserirsi tra le nove contendenti del girone A che disputeranno i playoff di serie C. Un quintetto guidato dall’ambiziosa Feralpisalò (nella foto ... ilgiorno.it

Basket in Carrozzina – La vittoria di Treviso riapre la corsa playoffLa giornata numero quindici nella stagione regolare della Serie A di pallacanestro in carrozzina conferma le posizioni di testa, con le prime tre in ... basketinside.com

MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank della sfida tra @hrvolley e @ilbisontevolleyfirenze nella sfida dei Playoff Challenge Segui i Playoff Challenge live gratuitamente sul canale YouTube LVF #ilovevolley #volley - facebook.com facebook

Playoff SuperLega | Comunicato Gara 1 “da scancellare”, alla Zalone, per Allianz Milano. Tra le mura di Verona la “comportazione” dei PowerBoys non è dominante ed è 3-0 per gli scaligeri Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/alli… x.com